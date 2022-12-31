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خانته يوم الفرح.. أغرب ما فعله عريس مع عروسته في حفل الزفاف (فيديو)
العروس
Native
Teads
السبت، 31-12-2022
09:52 ص
وثق مقطع فيديو، ردة فعل عريس بعدما علم أن عروسه ذهبت لمقابلة حبيبها السابق قبل حفل زفافهما في غانا.
وظهر في الفيديو، العريس غاضب بشدة أثناء مواجهته عروسه التي قابلت حبيبها السابق يوم زفافهما، كما دخلت العروس في نوبة بكاء عندما رفض عريسها إعطاءها فرصة أخيرة.
ورصد الفيديو، العروس تركض وراء عريسها وهي تصرخ بصوت عال، كما ظهرت تشده من الجاكت حتى خلعته وظلت تتدحرج على الأرض وسط الشارع.
فيما تدخل بعض الأشخاص لإقناع العريس بالعودة لعروسه ولكنه رفض وابتعد عنها، وتوجه إلى سيارته.
pic.twitter.com/7pxHselNzM
— Sela elnagar (@SelaElnagar)
December 31, 2022
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عريس يضرب عروسته
خيانة يوم الفرح
عروسة تخون عريسها
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