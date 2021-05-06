الجمعة 07 مايو 2021
توقيت مصر 12:16 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار عاجل من خادم الحرمين بمنح هؤلاء وسام الملك عبد العزيز

حقيقة وفاة الفنان سمير غانم

وفاة معلم روحي رش المبيدات الحشرية في فمه

تصريح مفاجئ من وزارة الحج والعمرة عن حج هذا العام

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

شاهد.. نص تقرير كتبه جهاز أمني حساس عن مفكر مصري مثير للجدل

إصابة أسطورة ريال مدريد "إيكر كاسياس" بأزمة قلبية

بث مباشر.. الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري

بث مباشر.. الزمالك وسموحة في الدوري

«حمدوك» يُعلق على تهديد «السيسي» بالحرب بسبب سد النهضة

ADS
 

«حمدوك» يُعلق على تهديد «السيسي» بالحرب بسبب سد النهضة

عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
Native
الخميس، 06-05-2021 07:25 م محمد فضل
اعتبر رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، أن ما تصفه بعض وسائل الإعلام بتهديد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشن حرب في حال التضرر من سد النهضة تصريح يهدف لتأكيد أهمية القضية.

وقال حمدوك، في مقابلة مع قناة “CNN” ، ردا على سؤال حول هذا الموضوع: “القضايا المتعلقة بسد النهضة جادة للغاية، وأعتقد أنه عندما أدلى الرئيس السيسي بهذا التصريح كان يريد، مثلما نريده نحن، التشديد على جدية المسألة أمام المجتمع الدولي لا سيما أنها مرتبطة بسلامة وأمن الملايين في مصر والسودان”.

وتابع: “نرغب في أن يفهم باقي العالم أهمية هذا الوضع وأن نوضح أن المسائل المتعلقة بسد النهضة يمكن حلها في غضون أسابيع وفقا للقانون الدولي”.

كما شدد حمدوك على أن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة سيضع السودانيين “تحت رحمة إثيوبيا” فيما يخص توزيع مياه نهر النيل.

وتأتي تصريحات حمدوك على خلفية توتر متصاعد حول قضية سد النهضة الإثيوبي بعد فشل جولات عدة من المحادثات بين إثيوبيا والسودان ومصر.

وكان الرئيس السيسي، قال يوم 30 مارس، إن مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل.
 

إقرأ ايضا

إي وايان ميرتا

وفاة معلم روحي رش المبيدات الحشرية في فمه

صورة

شاهد.. نص تقرير كتبه جهاز أمني حساس عن مفكر مصري مثير للجدل

إيكر كاسياس

إصابة أسطورة ريال مدريد "إيكر كاسياس" بأزمة قلبية

أخبار متعلقة

سد النهضة

"الري" تكشف عن 4 خطط لمواجهة أزمة سد النهضة

سد النهضة

السودان لـ إثيوبيا: «حربنا معكم ستكون أفظع مما يمكن تخيله»

عبدالله رشدي

تصريحات مفاجئة من عبدالله رشدي عن سد النهضة : لا أستطيع التأثير على الرأي العام بالسلب

c3e15b10-a31e-446b-891a-54c5f44dd069

أول تعليق من أمريكا على فشل مفاوضات سد النهضة