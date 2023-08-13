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جبروت امرأة.. خطفت زوجها في بيت أسرتها وعذّبته بعد ربطه بالحبال

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ارشيفية
الأحد، 13-08-2023 12:05 ص

 

قررت النيابة العامة حبس أربعة أشخاص (3 سيدات ورجل) 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة استدراج سيدة لزوجها إلى شقة أسرتها، وتعدت عليه و3 آخرين، بحجّة أنه شهّر بها على منصات التواصل.

 

وذكرت الشرطة أنها تلقت بلاغاً بحدوث مشاجرة داخل بناية عصر الجمعة، في مدينة نصر، فتحركت فرقة أمنية، حيث عثر على شخص موثق بالحبال، وتبدو عليه آثار اعتداءات، ويوجد في الشقة رجل و3 سيدات، تبيّن أن إحداهن زوجة المعتدى عليه، وأن الشقة تخص أسرتها.

وكشفت التحقيقات عن أن خلافاً وقع بين الزوجين منذ فترة، وأن الزوجة غادرت بيت الزوجية إلى بيت أهلها، وتحدث الزوج عن الخلاف على «فيسبوك»، وهنا قررت الزوجة الانتقام منه، وهاتفته وطالبته بالحضور من أجل المصالحة، ولدى حضوره اعتدوا عليه.

 

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