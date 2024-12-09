توقف عن تناوله فوراً.. قرار رسمي بسحب دواء شهير من الصيدليات

بحث الكثير عن دواء القلب التي أعلنت هيئة الدواء المصرية عن سحبه من الصيدليات بقرار رسمي صادر اليوم عن الهيئة.

وأصدرت الهيئة منشوراً حمل رقم «51 » لعام 2024 بسحب أحد المستحضرات الدوائية من الأسواق ، لعدم مطابقة احدي التشغيلات للمواصفات

اسم دواء القلب المسحوب

قالت هيئة الدواء المصرية ، إن المستحضر يحمل اسمم « Co-dilatrol tablet » للتشغيلة رقم « A231311» ذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء .

شددت هيئة الدواء المصرية علي ضرورة سحب ووقف تداول وتحريز في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 او الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة. .

أوضحت هيئة الدواء ان هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام

الجدير بالذكر أن الدواء المذكور يستخدم لعلاج حالات ارتفاع ضغط الدم الشرياني ولحماية عضلة القلب. وللوقاية من الجلطات

أسباب سحب الدواء

كشف الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء، تفاصيل وأسباب سحب تشغيلة لعلاج الضغط والقلب والجلطات من الأسواق.

وأضاف مساعد رئيس هيئة الدواء، في مداخلة مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن في اطار المتابعة الدورية للمستحضرات الموجود في الصيدليات تم هذا الأمر.

وتابع الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء، أن تم عمل منشور موضح فيه تفاصيل القرار الجديد والذي يخص دواء لمرضى الضغط والقلب و والجلطات، مستدركا أن صدر عننا اليوم منشور عن أحد ادوية الضغط ونعمل متابعة دورية لمستحضرات الموجودة في السوق الدوائي المصري.

وقبل يومين شهد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، ، انطلاق فعاليات الاجتماع السنوي الثالث والعشرين للجمعية المصرية العلمية لأمراض الشعب الهوائية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، والدكتور حسام حسني، أمين عام مجلس الصحة المصري، والدكتور طارق صفوت، رئيس الجمعية المصرية العلمية لأمراض الشعب الهوائية، والدكتور محمد حنتيرة، وكيل كلية طب جامعة طنطا.

وتضمن المؤتمر عقد جلسة علمية لمناقشة العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالصحة العامة والتثقيف الصحي، كما تم مناقشة التقدم في تطوير اللقاحات والوقاية من الأمراض، وزيادة الوعي المجتمعي العام في حقبة ما بعد جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى موضوعات متعلقة بالتهاب الرئوي المكتسب مجتمعيًا لدى البالغين منقوصي المناعة.