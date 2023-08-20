



تُوفي مؤدي المهرجانات الشعبية الشاب أحمد المعروف بـ"كالوشا"، بشكل مفاجئ يوم الجمعة.

وأعلن مغني المهرجانات حمو بيكا عن وفاة المطرب الشاب عبر حسابه في فيسبوك، وكتب: "صدمة كبيرة علينا كلنا، إنا لله وإنا إليه راجعون وجعت قلوبنا عليك يا ابني أقسم بالله.. الله يرحمك يا كالوشا".

ونشر منتج أغاني المهرجانات فيجو الدخلاوي صورة تجمعه بـ"كالوشا" على حسابه في فيسبوك، معربا عن حزنه الشديد لفقدانه.

وعلّق فيجو الدخلاوي على الصورة بكلمات مؤثرة وقال: "أخويا مات يا جدعان، كالوشة مات ادعوا له بالله عليكم بالرحمة والمغفرة".

وكشف فيجو الدخلاوي، أن وفاة كالوشا جاءت نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وجاء رحيل "كلوشا" بعد فترة قصيرة من طرحه لأغنية جديدة بعنوان "عاصمة جهنم"، بالتعاون مع مؤدي المهرجانات إسلام كابونجا وتوزيع فيجو الدخلاوي.

"كالوشا" كان قد تنبأ بوفاته قبل أشهر، حيث نشر صورة لنفسه في شهر أغسطس من العام الماضي على حسابه في فيسبوك، وعلق عليها بعبارة: "شكلي فاضلي شوية وهبقى من الأموات".





