الإثنين 07 أغسطس 2023
توقيت مصر 11:40 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيديو مؤثر.. لحظة وفاة مؤذن قبل صلاة الفجر داخل المسجد

سعوديان يرتكبان جريمة بشعة في وافد.. وصدور أمر ملكي بإقامة حد الحرابة عليهما

تفاصيل طرد عاضة أزياء إسرائيلية من أحد فنادق القاهرة

فرج عامر: محمد صلاح يرحل عن ليفربول إلى نادٍ سعودي مقابل مبلغ خرافي

كشفت فضائح.. مطربة تتهم وفاء مكي بمحاولة خطف زوجها منها (فيديو)

مفاجأة من البنوك.. طرح شهادات جديدة بفائدة 22%

تعليق غير متوقع من مرتضى منصور على إقالة سيد عبدالحفيظ

بعد البنك المركزي.. قرار عاجل من بنك مصر بشان سعر الفائدة على هذه الحسابات

شاهد.. ضبط 10 أشخاص أثناء ممارسة الجنس في الكويت

أمر ملكي بإعدام سعودي قتل زوجته بطريقة بشعة أمام أولادهما

تفاصيل طرد عاضة أزياء إسرائيلية من أحد فنادق القاهرة

IMG-20230807-WA0019
عارضة أزياء إسرائيلية
الإثنين، 07-08-2023 10:45 ص


كشف مصدر تفاصيل جديدة في قضية طرد عارضة أزياء إسرائيلية شهيرة من أحد الفنادق في القاهرة، عقب جدل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع "القاهرة 24"، فإنه تم البدء في البحث عن الفندق لفتح تحقيق عاجل مع إدارته لمعرفة تفاصيل الواقعة.
وأضاف: "بعد البحث عن الفندق، تم التحقيق مع إدارته، ولاحظنا أن الفندق غير مرخص سياحيا، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لقانون المنشآت الفندقية".
وتابع: "عند إجراء التحقيق، وفي حالة خطأ الفندق، ستتم معاقبته بعقاب يتم تحديده من قبل غرفة المنشآت الفندقية".
يذكر أن صحيفة "جيروزاليم بوست" أن طاقم أحد الفنادق في العاصمة المصرية القاهرة، طرد عارضة أزياء إسرائيلية شهيرة بعد اكتشاف جنسيتها، مشيرة إلى أن عارضة الأزياء، شاي زانكو، كانت ترافق مغني الراب، ترافيس سكوت، الذي كان من المقرر أن يحيي حفلا موسيقيا في مصر وتم إلغاؤه.

إقرأ ايضا

IMG-20230807-WA0021

فيديو مؤثر.. لحظة وفاة مؤذن قبل صلاة الفجر داخل المسجد

IMG-20230807-WA0017

كشفت فضائح.. مطربة تتهم وفاء مكي بمحاولة خطف زوجها منها (فيديو)

download (3)

شقيقتها السبب.. صدفة كشفت لزوج خيانة زوجته له رغم إنجاب 5 أبناء