الأربعاء 24 مارس 2021
توقيت مصر 15:29 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الفتاة اللعوب.. جمعت بين زوجين ومارست «الحرام» مع صديقتها

تركي آل الشيخ مع شاب: «أتشرف دائمًا بلقاء الأبطال».. من يكون؟

تفاصيل ضبط فاشينيستا كويتية شهيرة متلبسة رفقة صديقها

الكشف عن سبب عزل رئيس نادٍ سعودي شهير وإسقاط عضويته

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بدر بن فهد

شاهد المفاجأة.. ماذا وجدوا في ملفات نوال السعداوي

شاب وفتيات.. ضبط صاحب واقعة الفعل الفاضح في قطار الصعيد (صورة)

أول تعليق لـ«فتاة ميت غمر» بعد براءة المتهمين بهتك عرضها

فجرت مفاجأة.. لماذا رفضت نقابة الأطباء نعي نوال السعداوي؟

فيديو صادم.. فتاة عارية تمامًا تقتحم استديو برنامج شهيرعلى الهواء

ADS
 

تفاصيل ضبط فاشينيستا كويتية شهيرة متلبسة رفقة صديقها

imgid465608
ا
 
الأربعاء، 24-03-2021 01:51 م المصريون

تمكنت قوات من الشرطة في الكويت، من ضبط فاشينيستا شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، رفقة صديقها متلبسين بتعاطي المخدرات.
وحسب صحف محلية، فقد صدر اليوم الأربعاء، حكم قضائي نهائي، بحق الفاشينيستا وصديقها بتهمة التعاطي.

وذكر حساب ”أمن ومحاكم“ أن ”حكما قضائيا نهائيا صدر بإيداع فاشينيستا متعاطية مصحة لعلاج الإدمان، فيما صدر حكم بالامتناع عن عقاب صديقها“.

وأوضح الحساب أنه سبق وتم القبض على الفاشينيستا وصديقها وهما بحالة تعاط. فيما لم يرد المزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الواقعة.
 

إقرأ ايضا

8cf7dbcbae0cd7a0bb35720e45692f03

الفتاة اللعوب.. جمعت بين زوجين ومارست «الحرام» مع صديقتها

ExL-h3RVcAcEkua

تركي آل الشيخ مع شاب: «أتشرف دائمًا بلقاء الأبطال».. من يكون؟

09

الكشف عن سبب عزل رئيس نادٍ سعودي شهير وإسقاط عضويته

أخبار متعلقة

6058721c4c59b702d8003a5a

شاب وفتيات.. ضبط صاحب واقعة الفعل الفاضح في قطار الصعيد (صورة)

5361819_1583751866

زينب العسكري ترد على مي العيدان وتكشف حقيقة طلاقها

1220202153757707168971

صدمة.. اغتصاب فنانة شهيرة على يد صديقها في حدائق الأهرام

maxresdefault

زجاجة خمور كويتية تُنهي حياة فتاة رفقة صديقها

296

القبض على والد فاشينيستا كويتية شهيرة أثناء محاولة السفر إلى دبي

قصة-اعتقال-هي-الشعيبي

المحكمة تصدر حكمها على هيا الشعيبي بشأن «الفيديو المُخل»