تفاصيل خطف رجل الأعمال سمير ريان

تعرض رجل الأعمال سمير ريان
صاحب معارض أوتو سمير ريان
للسيارات الشهيرة، في شهر يونيو الماضي، لواقعة اعتداء وخطف وسرقة، أثناء سيره بسارة ملاكي في منطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، وألقت الشرطة القبض على المتهمين وباشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات.
وجاءت أقواله سمير ريان
في التحقيقات كـ التالي:
س: متى غادرت تحديدا الشركة الخاصة بك؟
ج: أنا خرجت من الشركة الساعة 11:38 مساء يوم الواقعة.
س: وهل ذلك موعد خروجك المعتاد من الشركة لمحل سكنك يوميا؟
ج: ده المعاد المعتاد بس ساعات بتأخر مثلا ساعتين زيادة ممكن 1:30 بليل مثلا.
س: وأين تقع تلك الشركة أو المعرض الخاص بك تحديدا؟
ج: تقع بعمارات الدبال أمام المركز الطبي المقاولون العرب منشأة ناصر.
س: وكيف تتذكر تحديدا وقت خروجك من الشركة الخاصة بك؟
ج: أول ما خرجت كنت عملت مكالمة مع التاجر زميلي علشان شغل فبصيت في الساعة كانت 11:38 دقيقة.
س: وهل كان على علم بمكانك؟
ج: لا.. أنا كنت بكلمه في شغل ومسألنيش أنا فين أصلا.
س: متى وأين حدثت تلك الواقعة؟
ج: الكلام ده حصل يوم الواقعة الساعة 11:45 مساءً تقريبا بطريق الأوتوستراد اتجاه محور جيهان السادات بمنشأة ناصر.
س: ما سبب ومناسبة تواجدك بالزمان والمكان سالف الذكر؟
ج: أنا كنت مروح التجمع الخامس.
س: من كان برفقتك آنذاك؟
ج: كنت لوحدي.
س: وما مدى وسيلة انتقالك آنذاك؟
ج: عربية تبع الشركة بتاعتي باسم سارة م. ع، ومعمول توكيل بيع لشخص يدعى ياسر. ا. ف، وهو وكل عنه وائل. م.
س: وما علاقتك بسالفي الذكر؟
ج: موظفين عندي في الشركة.
س: وهل معك ما يفيد ملكيتك للسيارة خاصتك؟
ج لا، بس اتعهد بإحضارها.
س: وما خط سيرك ووجهتك آنذاك قبل الواقعة؟
ج: عند القسم بشوية بطلعه علشان اطلع الكوبري وأنزل على محور جيهان السادات.
س:وهل ذلك الطريق الذي سرت فيه هو خط سيرك المعتاد يوميا للذهاب الى محل سكنك؟
ج: أيوه.
س: ومن هم الأشخاص المعلوم لديهم سلوك ذلك الطريق؟
ج: الشركة عندي كلها بموظفيها وأهل بيتي والناس القريبة مني.
س: وما هي حالة الطريق من المارة حال سيرك آنذاك؟
ج: الطريق قبل ما أدخل المقابر كان زحمة شوية، بس لما دخلت المقابر الطريق كان فاضي، بس بيكون فيه عربيات جايه بسرعة علشان اللي طالع نفس الكوبري اللي كنت بطلعه اللي بينزل على محور جيهان السادات.
س: وهل تلاحظ لك وجود ثمة سيارات تتبع نفس خط سيرك آنذاك؟
ج: لا.
س: وهل اعترضت أية سيارات طريقك حال دخولك منطقة المقابر؟
ج: لا، الميكروباص كان راكن وأنا اللي هديت علشان إديت إشارة يمين علشان اطلع الكوبري اللي بينزل على محور جيهان السادات.
س: وهل كانت تلك السيارة الأجرة "ميكروباص" تقف بجانب الطريق أم كانت تسير؟
ج: كانت واقفة.
س: وما هو اتجاه وقوفها آنذاك؟
ج: على اليمين جنب الرصيف.
س: وما هي المسافة التي كانت تفصل بين السيارة قيادتك وذلك الميكروباص قيادة المتهمين قبل الواقعة؟
ج: كانت واقفة على اليمين بعدي بحوالي 3 أو 4 أمتار تقريبا.
س: ومتى لاحظت تلك السيارة تحديدا حال سيرك بالسيارة قيادتك؟
ج: كنت ببص عادي وأنا مهدي ومدي إشارة يمين علشان العربيات السريعة اللي طالعة الكوبري معايا فلقيت
الميكروباص.
س: وأين تم اعتراض سيرك بسيارتك تحديدا؟
ج عند المقابر قبل طالعة الكوبري على طول.
س: وما هو اسم ذلك الكوبري؟
ج: كوبري الملك خالد ومعروف بكوبري المنشية.
س: وهل كانت تلك السيارة الأجرة قيادة المتهمين تحمل لوحات معدنية؟
ج: أيوه.
س: وما هي أرقامها تحديدا؟
ج: معرفش.
س: وما هي مواصفات وبيانات وأرقام تلك السيارة تحديدا؟
ج: عربية تمناية أبيض اللي هي 7 راكب.
س: وهل أسفر ذلك الاعتراض عن أية تلفيات بالسيارة خاصتك؟
ج: لا.
س: وهل أبصرت ثمة أشخاص داخل تلك السيارة؟
ج: أيوه.
س: وكم عدد تلك الأشخاص تحديدا؟
ج: شوفت 3 أشخاص.
س: وما هي الحالة التي أبصرت عليها المتهمين لأول وهلة؟
ج: لقيت 3 أشخاص نازلين من العربية الميكروباص وجايين بيجروا بسرعة عليا.
س: وكيف اعترض المتهمين طريقك تحديدا؟
ج: نزلوا على رجليهم جايين جري على العربية واحد من اليمين فتح الباب اليمين من قدام، والاثنين التانيين فتحوا
الباب بتاعي.
س: وهل أبصرت قائدها؟
ج: لا معرفش كان فيه حد قاعد قدام ولا لأ، أنا شوفت 3 نازلين من الباب بتاع التمناية اللي الناس بتركب وتنزل منه بس مشوفتش حد نازل من باب السواق، ومخدتش بالي كان فيه سواق أصلا ولأ، واللي فتح الباب اليمين لف وجه وأنا كل ده قاعد أقولهم في إيه في إيه؟ عايزين إيه؟ براحه، لقتهم نزلوا شتيمة فيا وقالولي بس يابن “……” منسمعش صوتك، ونزلوا ضرب فيا في جسمي كله بایدهم ورجليهم وأنا فضلت أصرخ في الشارع وأصوت.
س: وما هي مواصفات الأشخاص اللذين توجهوا ناحيتك تحديدا؟
ج: مشوفتش وشوشهم كل ده حصل بسرعة ملحقتش أركز في وش حد فيهم بس أجسامهم كانت ضخمة.
س: صف لنا الملابس التي كانوا يرتدونها تحديدا؟
ج: مش فاكر كنت مرعوب ساعتها.