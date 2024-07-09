تفاصيل جديدة حول سقوط سيارة الزفاف في نهر النيل والكشف عن الوفيات





كواليس جديدة في واقعة حادث سيارة الزفاف التي سقطت في نهر النيل بنطاق قسم مصر القديمة، حيث يعرض سائق السيارة على الطب الشرعي في زينهم.

تصطحب مأمورية أمنية من أمن القاهرة سائق سيارة الزفة التي تعرضت لحادث مروري على الطريق الدائري خلال حفل زفاف بمنطقة مصر القديمة وسقطت في مياه نهر النيل على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له.

تستكمل النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في حادث سيارة الزفة التي سقطت في نهر النيل بمنطقة مصر القديمة ونتج عنها مصرع شخصين وإصابة السائق وفقدان آخر.

وقررت النيابة العامة في القاهرة عرض سائق سيارة الزفة المتسبب في الحادث على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له لبيان ما إذا كان متعاطيا للمواد المخدرة وقت الحادث من عدمه.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات حادث سيارة الزفاف التي سقطت في نهر النيل بدائرة قسم مصر القديمة في القاهرة، حيث أن السيارة كانت ضمن سيارات الزفة، وكان بداخلها سائق وشقيق العريس وشقيقة العروس وآخر، واصطدمت بالسور الحديدي للطريق الدائري ثم سقطت في مياه النيل.

وقالت التحريات أن الإنقاذ النهري في القاهرة استطاع انتشال السيارة والسائق - مصاب - فيما توفى شقيق العريس وشقيقة العروسة وتم انتشال جثمانيهما، وإيداعها بمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

وباشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في حادث سيارة الزفاف، وقررت حبس سائق سيارة الزفاف التي سقطت في مياه نهر النيل من أعلى الطريق الدائري في مصر القديمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة تضمن ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة أفاد بسقوط سيارة ملاكي في مياه نهر النيل بدائرة القسم من أعلى الطريق الدائري.

وبالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة، أنه أثناء سير السيارة الملاكي اختلت عجلة القيادة في يد قائدها مما نتج عنه اصطدامها بالسور الحديدي للطريق الدائري وسقوطها في المياه.

تمكنت فرق الإنقاذ النهري في القاهرة من انتشال السيارة من المياه والسائق وشقيق العريس وشقيقة العروس، حيث تبين وفاة شقيق العريس وشقيقة العروسة وإصابة السائق وتم التحفظ عليه.

وتباشر فرق الإنقاذ النهري في القاهرة البحث عن الرابع في مياه نهر النيل حيث كان متواجد داخل السيارة 4 أشخاص، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.