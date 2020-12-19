السبت، 19-12-2020
09:17 م
المصريون
أعرب الشيخ خالد الجندى، عن سعادة بالغة بقرار أن الانضمام إلى جماعة الإخوان
حرام شرعًا، والصادر من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية.
جاء هذا خلال برنامج "لعلهم يفقهون" الذي يقدمه مع الشيخ رمضان عبد المعز عبر قناة "dmc".
وفي البرنامج قال "الجندي" "أي واحد إخونجى يفعل حرام أو هو حرام".
وذكر أيضًا أن المؤسسات الدينية المصرية أكدت بما لا يدع مجالاً للشك حرمة الانضمام إلى هذه الجماعة.
وقال إن جماعة الإخوان
"تمارس الإرهاب وتنبذ الآخر، ولا تسعى لأمر فيه خير العباد".