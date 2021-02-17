تعرف على سعر سيارة عمرو أديب التي تحطمت في الحادث

الأربعاء، 17-02-2021
03:48 م
المصريون
تعرضت سيارة
الإعلامي عمرو أديب
، إلى تلفيات وأضرار كبيرة إثر تحطمها في الحادث
الذي تعرض له بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة أمس، عندما كان يستقل سيارة
ه رينج روفر فوج
فضية اللون.
وكشفت التفاصيل الأولية للحادث تهشم
واجهة سيارة
الإعلامي عمرو أديب
بالكامل، وتوجهت سيارة
إسعاف لموقع الحادث لإجراء الإسعافات الأولية والكشف على
حالة الإعلامي.
مواصفات سيارة عمرو أديب
رينج روفر فوج range rover vogue
سيارة عمرو أديب
هي رينج روفر فوج range rover vogue، وهي تعتبر من أفخم السيارات طراز SUV على مستوى
العالم، وتأتي بمحرك 3000 سي سي 6 سلندر بقوة تصل إلى 360 حصانا والمحرك متصل
بفتيس أوتوماتيك من 8 سرعات وتعمل بنظام الدفع الرباعي.
تتسارع سيارة عمرو أديب
رينج روفر فوج range rover vogue من صفر إلى 100 كيلو
متر في الساعة خلال 6.9 ثانية، وهو معدل جيد للسيارات متعددة الاستخدامات،
بالإضافة إلى الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 250 كم في الساعة.
وسيارة عمرو أديب
رينج روفر فوج range rover
vogue مطورة بتجهيزات عديدة مميزة تشمل مصابيح ليد أمامية
مصفوفة ماتريكس واكصدام خلفي بشكل جديد بوحدات إضاءة ليد مدمجة فيه مع خطوط تصميم
جديدة على جسم السيارة
المطورة.
كما أنها تأتي بالكثير من أنظمة الأمان، في مقدمتها نظام متكامل للوسائد
الهوائية ونظام فرامل ABS مانعة
للانغلاق وبرنامج EBD لتوزيع طاقة
الفرامل إلكترونيًا وESP للتوازن
الإلكتروني، مما ساهم بشكل كبير في إنقاذ حياة عمرو أديب
لأن التصادم كان شديدا
وفتح الايرباج أنقذ حياته.
تبدأ أسعار السيارة
رينج روفر فوج range rover vogue 2021 في مصر من 2 مليون و890.000 جنيه حتى 3 ملايين و690.000
جنيه مصري.