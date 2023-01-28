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تعرض شقيقة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وابنتها لحادث غريب ونقلهما للمستشفى

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تعرض شقيقة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وابنتها لحادث غريب ونقلهما للمستشفى

Accidents-2886-1
سيارة
Native
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السبت، 28-01-2023 10:28 ص



أصيب شقيقة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وابنتها في حادث مروري بمدينة السادس من أكتوبر، مساء أمس الجمعة.

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أمام جامعة النيل ووجود مصابتين.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف أمام الجامعة، مما أسفر عن إصابة عايدة عبد الناصر حسين 71 سنة "شقيقة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر"، وابنتها دينا عبد الحميد شاهين 48 سنة.

نقلت المصابتان إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
 

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