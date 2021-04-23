تركيا توافق على شروط مصر لعودة العلاقات.. تعرف على أبرزها

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الجمعة، 23-04-2021 01:40 م محمد فضل
كشفت مصادر أن القاهرة اشترطت على أنقرة الاعتراف بثورة 30 يونيو، كما وافقت الأخيرة فيما يعد ضربة قاصمة لجماعة الإخوان.

وأكد مسؤولون أتراك للجانب المصري- حسب العربية- أن الصورة بشأن 30 يونيو لم تكن واضحة، بسبب عدد من المستشارين الأتراك الذين وصفوا الصورة بشكل خطأ مؤكدين احترامهم لإرادة المصريين. 

وأبلغ مسؤولون أمنيون أتراك القاهرة بأن فترة حكم الإخوان كان بها العديد من الملاحظات وأنهم مارسوا العنف.

وجرى خلال المفاوضات التي لم يعلن عن تفاصيلها بشكل كامل أن مصر أوضحت أنها قادرة على تعليق الاتصالات في أي وقت حال عدم التزام الأتراك.

وقالت المصادر إن أنقرة عرضت في المفاوضات تسليم عناصر من شباب الإخوان الموجودين في تركيا، لكن القاهرة تمسكت بالأسماء التي طلبتها على رأسها يحيى موسى وعلاء السماحي.

وأضافت أن القاهرة تعتبر تصنيف الإخوان جماعة إرهابية شأناً داخلياً لن تتراجع عنه، مشترطة احترام القيادة السياسية والمؤسسات وتجنب التعليق على أي شأن داخلي مصري لاستمرار التواصل مع تركيا.

ولفتت إلى أن مصر تقيم التصريحات التركية “الاستفزازية” بشكل مستمر.
 

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