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تحدث عنها الشيخ الشعراوي.. ما علاقة طرد النمل بالسمسم؟

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الأحد، 21-07-2024 12:30 م


انتشر خلال الأيام الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يفيد بأن حبات السمسم تلعب دور في مكافحة النمل في أماكن تجمعه.

وقال "الشعراوي"، خلال الفيديو: "تلاقي محلات الحلويات مفيهاش نمل رغم لو حطينا شوية سكر في قدرة في النملية تلاقي السمسم اخترق النملية والسكر.. عارفين النمل مش موجود في محلات الحلوى ليه؟ عشان فيه حلاوة سمسمية اللي فيها حبات سمسم بتطرد النمل".

الأمر أثار حالة من الدهشة بين المواطنين باعتبارها وسيلة غير معتادة لمكافحة النمل حيث من المعروف أن مكافحة النمل تتم من خلال المبيدات الحشرية أو بودرة النمل.

ومن جانبه، قال صلاح سليمان، خبير مكافحة الآفات، إن السمسم يلعب دورًا كبيرًا في مكافحة النمل داخل أماكن تجمعه.

وأضاف "سليمان"، أن حبات السمسم تحتوي على مادة الثيامين التي من شأنها أن تقضي على أي فرصة لتواجد النمل بأماكن تجمعه، مشيرًا إلى أن السمسم يعد أحد المواد الخام التي يستخلص منها المبيدات الحشرية.

وتابع خبير مكافحة الآفات: لكن فكرة مكافحة النمل عن طريق السمسم مُكلفة خاصة مع ارتفاع أسعاره موجها نصيحة باستخدام المبيدات الحشرية غير المكلفة مقارن بالسمسم.

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