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تبدأ من 30 ألفًا.. اعرف أسعار عمرة رجب

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العمرة
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الأحد، 13-02-2022 03:39 م

كشف محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة السياحة، عن تفاصيل وأسعار رحلات العمرة بعد إعلان المملكة العربية السعودية إعادة فتح باب العمرة أمام المعتمرين المصريين.

وقال فاروق في مداخلة تليفزيونية، إن أسعار العمرة خلال شهر رجب تبدأ من 30 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكلفة العمرة يأتي بسبب فرض السعودية مزيدًا من الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا، واشتراط خضوع المعتمر للحجر الصحي بين 3 إلى 5 أيام.

وأوضح المسؤول بغرفة السياحة، أن شركة مصر للطيران خفضت تكلفة رحلات الطيران لتكون مثل أسعار سنة 2019، والتي تبدأ من 5200 جنيه للذهاب والعودة، وهي أسعار تنافسية في ظل ارتفاع الأسعار الحالي جراء جائحة كورونا.
 

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