بيل جيتس ينشر صورته مع حفيدته ابنة المصري نائل نصار

السبت، 08-04-2023
02:22 م
نسمه عبد الوهاب
نشر الملياردير الأمريكي بيل جيتس صورة لحفيدته الأولى من الفارس المصري نائل نصار
، زوج ابنته جينيفر
.
وعلق بيل جيتس على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: لا استطيع الانتظار لرؤيتك تكتشف العالم.
وكان قد رُزق الفارس المصري نائل نصار
، وزوجته جينيفر
بيل جيتس، بمولودتهما الأولى التي تمت تسميتها ليلى، خلال الساعات القليلة الماضية.
وحرصت اللجنة الأولمبية المصرية بقيادة هشام حطب، على تهنئة الفارس المصري نائل نصار
، بقدوم مولودته الأولى ليلى.
وكانت نائل نصار
وزوجته جينيفر
جيتس، ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس، تزوجا منذ أكثر من عام، بالتحديد في أكتوبر الماضي.
وتزوجت جينيفر
، البالغة من العمر 26 عامًا، من الفارس المصري نائل نصار
، البالغ من العمر 31 عامًا، في 16 أكتوبر 2021، في حفل عقد في مزرعة الزوجين بويستشستر بمدينة نيويورك التي تبلغ قيمتها 25 مليون دولار بمدينة نيويورك، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.