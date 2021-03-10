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بيان من وزارة الداخلية في الكويت بشأن اعتقال مقيم مصري

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الشرطة الكويتية
 
الأربعاء، 10-03-2021 09:46 ص محمد فضل- متابعات

أصدرت وزارة الداخلية في الكويت، بيانًا توضح فيه سبب القبض على مقيم مصري وتحويله إلى جهات الاختصاص للتحقيق معه.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان رسمي: إنه تم ضبط المقيم إثر تصويره لرجال الأمن وانتقادهم والسخرية من الإجراءات المتخذة من قبلهم والإساءة للكويت، بمقطع فيديو تم تداوله من قبل النشطاء.
وذكر البيان أنه تم مواجهة المقيم بمقطع الفيديو، حيث أقر بتصويره في منطقة خيطان بمحافظة الفروانية، ليتم تحويله إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وانتقد المقيم بمقطع الفيديو إجراءات رجال الأمن لتطبيق الحظر الجزئي الذي يبدأ منذ الساعة الخامسة مساءً حتى الخامسة صباحًا، في محاولة للسيطرة على الوضع الصحي إثر تصاعد الإصابات بفيروس كورونا.
 

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