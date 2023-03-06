



قال الدكتور خالد العامري نقيب الأطباء البيطريين السابق، إن كلب البيتبول ليس حيوانا أليفا لأنه يشبه الأسد في شراسته ولا يمكن ترويضه، موضحا أنه ليس كل فصائل الكلاب يمكن تربيتها في المنزل.

وأضاف العامري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد: أنا دكتور بيطري مقدرش أقرب من البيتبول بسهولة، منتقدًا عدم وضع الهيئة العامة للخدمات البيطرية شروطا لتأمين سلامة المواطن من حيوان لا يجب اقتناؤه في المنزل.

وتابع العامري، أنه لا يوجد قانون منظم لوجود مثل هذه الكلاب في مصر، وهناك فصائل متعددة من الحيوانات البرية لا يجوز تربيتها في المنازل ورغم ذلك نجدها بكثافة في البيوت المصرية، مؤكدًا: البيوت المصرية مليئة بتربية حيوانات برية بما في ذلك الأسود الصغيرة وبعضها ناقلة للأمراض.