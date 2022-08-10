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بعد ضبطها بالخيانة.. إعلامي يكشف تفاصيل جديدة في قضية الفنانة ريم الرياحي

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ريم الرياحي
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الأربعاء، 10-08-2022 12:21 م


كشف الإعلامي التونسي الشهير سمير الوافي تفاصيل جديدة حول قضية مرتبطة باسم ممثلة تونسية شهيرة يقال إنها ريم الرياحي، كانت مثار جدل خلال الأيام الأخيرة.
وقال الوافي في منشور عبر فيسبوك ”ضحية أخرى تظهر فجأة في ملف الممثلة المعروفة التي لا نعرف من تكون.. زوجة الشاب المجهول العشيق المتزوج الذي لم يهتم لوضعيته ولضحاياه أحد.. زوجته هي الضحية الثانية التي لم يهتم لحقها وحقوقها وأوجاعها وجرحها أحد.. وغطت أضواء الشهرة على مأساتها“.
وأضاف ”ضحية تجاهلها المجتمع المنافق المنبهر بالأضواء التي تعمي البصيرة.. إذ تعاطف البعض مع النجومية وتجاهلوا آلام العتمة وأنين المنسيين.. هذه الضحية المنسية قد تُحول وجهة الملف وتذكّر المجتمع المنافق في مأساة خلفية!!!“.
ووجّه الوافي في ختام منشوره رسالة قال فيها ”دقيقة من وقتكم لها يا عشاق التفاهة والسطحية!!!“، حسب تعبيره.
 

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