السبت 17 يوليه 2021
توقيت مصر 15:41 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

خالد الغندور: مبروك العاشرة يا أهلي.. والجماهير: «كفاية أر»

أول قرار من المحكمة في قضية محمد رمضان ضد عمرو أديب

مدرب الزمالك السابق: أتمنى هزيمة الأهلي اليوم

بعد وفاة شقيقه.. رامي صبري يتوعد هؤلاء ويوجه رسالة لـ«السيسي»

بعد جدل حلا شيحة.. الإفتاء تُجيب: التمثيل حلال ولا حرام؟

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز

بسبب صورة طليقها.. هيا الشعيبي تهدد بفضح إلهام الفضالة

معز مسعود بريء..والد حلا شيحة يهاجمها:«مش هنفضل ساكتين على اللي بتعمليه ده»

«مش بالعافية».. عروس تطلب الشرطة لعريسها في «ليلة الدخلة» والسبب صادم

بالترددات.. قنوات مفتوحة تعلن بث نهائي أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

ADS
 

بعد جدل حلا شيحة.. الإفتاء تُجيب: التمثيل حلال ولا حرام؟

11118888171587651687-2
الافتاء
Native
السبت، 17-07-2021 12:33 م

بعد أن قررت الفنانة حلا شيحة العودة إلى طريق الابتعاد عن الفن، ومهاجمة الفنان تامر حسني بسبب نشر فيديو كليب من فيلمهما "مش أنا"، والذي أعلنت "شيحة" تبرؤها منه بعد توبتها، سادت حالة من الجدل بين البعض عن حكم التمثيل في الشريعة.
وسبق وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، عن حكم التمثيل، حيث ذكرت أنّ التمثيل مهنة كسائر المهن، إما توصل رسالة حسنة بأسلوب حسن، أو توصل رسالة سيئة بأسلوب سيئ، أو توصل رسالة حسنة بأسلوب سيئ.
وأضافت دار الإفتاء: «التمثيل ليس كذبا لأنه حكاية، فالتمثيل في ذاته ليس حرام، لكنه قد يكون حرام لغير ذلك إذا اشتمل على شيء من الرسائل السيئة، أو إذا اشتمل على شيء من الإغواء، ومضمون الفيلم مهم جدا جدا، لكن التمثيل ليس كذبا وليس حرام، لكنه نوع من أنواع الحكاية، وحلال».
 

إقرأ ايضا

1488316_0

أول قرار من المحكمة في قضية محمد رمضان ضد عمرو أديب

1581448_0

بسبب وفاة شقيقه.. رامي صبري يتوعد هؤلاء ويوجه رسالة لـ«السيسي»

hyaa1

بسبب صورة طليقها.. هيا الشعيبي تهدد بفضح إلهام الفضالة

أخبار متعلقة

16684642371614880548

معز مسعود بريء..والد حلا شيحة يهاجمها:«مش هنفضل ساكتين على اللي بتعمليه ده»

127-123101-war-between-tamer-hosni-and-hala-shiha_700x400

الكشف على المبلغ الذي تقاضته حلا شيحة في فيلم «مش أنا»

حلا-شيحة-ومعز-مسعود-750x375

بيان عنيف من نقابة الفنانين ضد حلا شيحة: تنشر الفكر الظلامي

2021-637619576510109313-10

مشاهد حميمية.. تامر حسني يرد على حلا شيحة: كان برضاكي وخدتي فلوس كتير

13886665741624702976

مخرج شهير لـ حلا شيحة: «لما تطلقي متقوليش عايزة أمثل تاني»

Capture

بعد نشره فيديو معها..حلا شيحة تهاجم تامر حسني: أعلنت توبتي وندمي إلى الله