بعد جدل حلا شيحة.. الإفتاء تُجيب: التمثيل حلال ولا حرام؟
الافتاء
Native
السبت، 17-07-202112:33 م
بعد
أن قررت الفنانة حلا شيحة العودة إلى طريق الابتعاد عن الفن، ومهاجمة الفنان تامر
حسني بسبب نشر فيديو كليب من فيلمهما "مش أنا"، والذي أعلنت
"شيحة" تبرؤها منه بعد توبتها، سادت حالة من الجدل بين البعض عن حكم
التمثيل في الشريعة.
وسبق
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، عن حكم التمثيل،
حيث ذكرت أنّ التمثيل مهنة كسائر المهن، إما توصل رسالة حسنة بأسلوب حسن، أو توصل رسالة
سيئة بأسلوب سيئ، أو توصل رسالة حسنة بأسلوب سيئ.
وأضافت
دار الإفتاء: «التمثيل ليس كذبا لأنه حكاية، فالتمثيل في ذاته ليس حرام، لكنه قد يكون
حرام لغير ذلك إذا اشتمل على شيء من الرسائل السيئة، أو إذا اشتمل على شيء من الإغواء،
ومضمون الفيلم مهم جدا جدا، لكن التمثيل ليس كذبا وليس حرام، لكنه نوع من أنواع الحكاية،
وحلال».