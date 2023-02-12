



تصدر البلوجر محمد عبد الحميد الشهير بـ"لوشا"، الأكثر بحثا على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بعد القبض عليه بمنطقة شبرا، الخميس الماضي، لصدور حُكم غيابي بسجنه 10 سنوات بتهمة الخطف.

واشتهر "لوشا" خلال الفترة الأخيرة على تطبيق "تيك توك"، وحصدت فيديوهاته ملايين المشاهدات، بينما أثارت حالة من الجدل أيضا بسبب محتواها الذي وصفه البعض بالترويج للبلطجة والعنف.

فمن هو البلوجر "لوشا"؟

يدعى محمد عبد الحميد وشهرته "لوشا".

يعيش في منطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة.

اعتاد في الفترة الأخيرة الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيك توك.

يطلق على نفسه لقب "لوشا أسد المدينة"

"لوشا" ظهر في فيديوهات عبر تطبيق تيك توك تحت مسمى "الثبات على المبدأ".

يرتدى ملابس مختلفة في الفيديوهات، كما أن قصة شعره غريبة.

يتابع حسابه على فيسبوك حوالي 282 ألف شخص، بينما على تيك توك أكثر من مليون.

اشتهر لوشا بطريقة كلامه الغريبة.

يقدم فيديوهات قصيرة بموقع تيك توك، وبصحبته عدد من الأشخاص يلتفون حوله.

طالب بعض متابعيه بتغيير المحتوى السيئ الذي يقدمه، على حد وصفهم "محتوى صايع".

يطلق البعض على "لوشا" لقب "أصيع شاب على تيك توك.

أثار المحتوى الذي يقدمه "لوشا" على مواقع التواصل الاجتماعي، غضب عدد كبير من الجمهور بسبب أعمال "البلطجة" التي يصفها في فيديوهاته.

وفقا لموقع exolyt، الذي يهتم بحساب أرباح الأشخاص من خلال حساباتهم على تيك توك، فإن ربح "لوشا" المقدر لكل فيديو ما بين 158 إلى 396 دولارا، ما يعادل من 4740 إلى 11880 جنيها مصريا.