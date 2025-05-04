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بعد الغارات الإسرائيلية على قصر الرئاسة.. أول تعليق من "الشرع"

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الأحد، 04-05-2025 03:59 م
ادانت رئاسة الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات، القصف الذي تعرّض له القصر الرئاسي يوم أمس، على يد الاحتلال الإسرائيلي، والذي يشكّل تصعيداً خطيراً ضد سيادة الدولة وسلامتها.


وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان لها، إن هذا الهجوم المدان يعكس استمرار الحركات المشبوهة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتأجيج الأزمات الأمنية، ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري.

وطالبت المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة هذه الاعتداءات العدوانية، التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية، داعية الدول العربية إلى توحيد مواقفها والتعبير عن دعمها الكامل لسوريا في مواجهة هذه الهجمات.

وأكدت رئاسة الجمهورية السورية، أن هذه الاعتداءات التي تستهدف وحدة سوريا، سواء كانت سلبية أو خارجية، لن تنجح في …

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