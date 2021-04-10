بث مباشر لـ«كلاسيكو الأرض».. شاهد مباراة ريال مدريد وبرشلونة
ارشيفية
السبت، 10-04-202112:55 مالمصريون
ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، اللقاء المعروف
بـ"كلاسيكو الأرض"، بين ريال مدريد وبرشلونة، والذي ينطلق مساء اليوم السبت
10-4-2021 ضمن منافسات الأسبوع 30 من عمر الدوري الإسباني والذي سيقام على أرض ملعب
ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل ريال مدريد.
ينطلق لقاء ريال مدريد وبرشلونة الإسباني عند الساعة التاسعة
بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تتم إذاعة
هذا اللقاء على 3 قنوات مختلفة داخل شبكة بي إن سبورتس القطرية المالكة الحصرية للدوري
الإسباني.
ينقل هذا اللقاء الهام والمرتقب لعشاق الكرة في العالم أجمع
على قنوات:
beIN Sports HD 1
beIN 4K HDR
beIN Sports 1 HD
Premium
يذيع لقاء ريال مدريد وبرشلونة الذي يقام على أرض معلب النادي
الملكي، ألفريدو دي ستيفانو في العاصمة المدريدية، المعلق المخضرم المميز رؤوف خليف.