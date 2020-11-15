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بالفيديو.. سفن عسكرية مصرية تمر في قلب تركيا

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بالفيديو.. سفن عسكرية مصرية تمر في قلب تركيا
 
الأحد، 15-11-2020 03:33 م
رصد مقطع فيديو مرور سفن عسكرية مصرية مضيقي الدردنيل والبسفور الحيويين في قلب تركيا.

وعبرت ثلاث سفن مصرية المضيقين حيث نشرت وسائل إعلام تركية ودولية لقطات توثق لحظة عبور فرقاطتي "الفاتح" و"الإسكندرية" والزورق الصاروخي "علي جاد محمود فهمي" التابعة للبحرية المصرية للممرين البحريين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن السفن المصرية تواصل رحلتها في طريقها إلى البحر الأسود حيث ستشارك في أول مناورات بحرية مشتركة من نوعها مع روسيا.

وتعد "الفاتح" أو فرقاطة "شبحية" من طراز "جويند" في البحرية المصرية.



 

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