الخميس 19 نوفمبر 2020
توقيت مصر 21:41 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار يتأرجح أمام الجنيه آخر تعاملات اليوم

شاهد.. مريم حسين ترقص بروب الاستحمام في أحد الفنادق

القبض على رجل أعمال شهير بالتجمع الخامس

مرتضى منصور يخرج عن صمته ويفجر مفاجآت

ضربة جديدة للأهلي.. إصابة كهربا بـ«كورونا»

انتحار القنصل الفرنسي في المغرب شنقًا

فيديو.. دولة عربية تمتلك أخطر سلاح في إفريقيا

في عيد ميلاد الرئيس.. أبرز المحطات في حياة «السيسي»

رئيس الوزراء: خبراء العالم يشيدون بمصر في كافة المجالات

أول صورة.. لحظة وفاة اللواء «عصر» شهيد المترو

ADS
 

بالأسماء.. خريطة سقوط السيول من الغد وحتى الثلاثاء

السماء تمطر باذنجان
امطار
 
الخميس، 19-11-2020 09:37 م أحمد سالم
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غدا الجمعة 21 نوفمبر 2020 إلى الثلاثاء 24 نوفمبر 2020.


- يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020: 

السواحل الشمالية : أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد بلطيم - دمياط - بورسعيد العريش - رفح ).

الوجه البحرى: أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من ( على بعض المناطق من الوجه البحري ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية ) . 

 القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى .

مدن القناة وشمال الصعيد جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من مدن القناة وشمال الصعيد (الفيوم - بنى سويف - المنيا وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ( حلايب - شلاتين - رأس بناس) 

 يوم السبت 21 نوفمبر 2020:-

 السواحل الشمالية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الأسكندرية - مطروح- السلوم رشید - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ). 

الوجه البحرى: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من كفر الشيخ البحيرة الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية ) . 

جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( حلايب - شلاتين - راس بناس ) . 

يوم الأحد 22 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية : أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد العريش - رفح )

 الوجه البحري : أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية ) . 

 يوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 : 

 السواحل الشمالية : أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح . السلوم - رشید ) . 

شمال الوجه البحري : أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية ) 


 الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 : 

السواحل الشمالية : أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح . السلوم - رشید ) .

 وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحه أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.
 

إقرأ ايضا

كورونا الإمارات

فرنسا تسجل 21 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم

الدولار

سعر الدولار يتأرجح أمام الجنيه آخر تعاملات اليوم

«الصحة العالمية» تعلق على ظهور «الطاعون الدبلي» بالصين

الصحة العالمية تبدي قلقها بشأن موجة كورونا الثانية

أخبار متعلقة

«الصحة العالمية» تعلق على ظهور «الطاعون الدبلي» بالصين

الصحة العالمية تبدي قلقها بشأن موجة كورونا الثانية

الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الـ 72 ساعة المقبلة

127-164441-egyptian-meteorology-expects-rain_700x400

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من الثلاثة أيام القادمة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

خلال اجتماع اليوم.. توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق تحيا مصر

202011141253565356

سقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

امطار ورياح

السيول تجتاح قرى ومدن كفر الشيخ