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النتائج المتوقعة لعملية عسكرية برية واسعة ضد إثيوبيا بسبب سد النهضة.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية
Native
الجمعة، 28-05-2021 02:08 م المصريون
ماذا قال التاريخ عن الحروب التي وقعت بين مصر وإثيوبيا بسبب النزاع على مياه النيل وما هي نتائح أي عمل عسكري لحمل إثيوبيا على الالتزام بعدم الإضرار بحصة دول المصب من المياه؟.
شاهد الفيديو:

 

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