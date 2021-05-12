الأربعاء 12 مايو 2021
توقيت مصر 23:21 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الملك سلمان يحذر إسرائيل.. وأمير سعودي يعلق

السيسي يهنئ الملك سلمان بعيد الفطر المبارك

أمريكا تتحدى: دعمنا لإسرائيل راسخ

توجيهات حاسمة بشأن مساجد صلاة العيد بالقاهرة

تهنئة خاصة من شيخ الأزهر للشعب الفلسطيني: رمز الصمود

عجل بثلاثة أعين.. طبيبة بيطرية: أغرب ما رأيته على الإطلاق

سمير غانم: خايف من الموت.. خاصة السنة دي (فيديو)

وسيم يوسف ينشر فيديو لغارة إسرائيلية على غزة: سحائب اللعنة على حماس

عمرو العزبي يحصل على الإقامة الذهبية الإماراتية

رسالة مُهينة من صن داونز لـ الأهلي: تلومون أنفسكم في النهاية

ADS
 

الملك سلمان يحذر إسرائيل.. وأمير سعودي يعلق

الملك سلمان يحذر إسرائيل
الملك سلمان يحذر إسرائيل
Native
الأربعاء، 12-05-2021 10:15 م الطيب حسين
أدان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قبل قليل إجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى.

وخلال اتصال مع رئيس وزراء باكستان، أكد الملك سلمان: "إدانة المملكة بشدة للإجراءات الإسرائيلية في القدس وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.


وشهد المسجد الأقصى اقتحام القوات الإسرائيلية والاعتداء على المصلين على خلفية التطوارات والعنف المتزايد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وفي تعليقه قال الأمير سطام بن خالد آل سعود: "هذا موقف السعودية الثابت والداعم للقضية الفلسطينية العادلة للحصول على حقوقهم المشروعة منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز وملوكنا من بعده رحمهم الله جميعا إلى عهد الملك سلمان وولي عهد الأمين حفظهما الله".
 

إقرأ ايضا

السيسي والملك سلمان

السيسي يهنئ الملك سلمان بعيد الفطر المبارك

صلاة العيد بالقاهرة

توجيهات حاسمة بشأن مساجد صلاة العيد بالقاهرة

شيخ الأزهروالقدس

تهنئة خاصة من شيخ الأزهر للشعب الفلسطيني: رمز الصمود

أخبار متعلقة

السيسي والملك سلمان

السيسي يهنئ الملك سلمان بعيد الفطر المبارك

1526481_0

نتنياهو يتحدى الجميع: سنواصل ما نفعله في القدس

الملك سلمان

قرار عاجل من خادم الحرمين بمنح هؤلاء وسام الملك عبد العزيز

أردوغان يجري اتصالًا هاتفيًا بالملك سلمان

عاجل.. أردوغان يجري اتصالًا هاتفيًا بالملك سلمان

640

تفاصيل الأوامر الملكية المفاجئة بإعفاء وتعيين وزراء ومسؤولين

640

الملك سلمان يُغرد على تويتر.. ماذا قال؟