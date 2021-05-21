المئات يشيعون جنازة سمير غانم إلى مقابر الوفاء والأمل

الجمعة، 21-05-2021
01:48 م
المصريون
وسط عدد كبير من محبيه وأصدقائه تم تشييع جثمان الفنان سمير غانم
إلى مثواه الأخير بمقابر الوفاء والأمل
بمدينة نصر.
وكان الفنان أكرم حسني أول الحاضرين إلى المقابر، ومن النجوم الحاضرين إلهام شاهين، محمود حميدة نهال عنبر، يسرا، سماح أنور، ميرفت أمين، أشرف زكي، روجينا، محمد حماقي، محمود الليثي، شريف رمزي، ريهام حجاج وزوجها، مى نور الشريف، ماجد المصري.
وتقدم الجنازة ابنتا سمير غانم
دنيا وإيمي، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وعائلة الفنان الراحل، بالاضافة الي شقيق وشقيقة الراحل الذين انهاروا بالبكاء فور وصول الجثمان إلى المسجد.