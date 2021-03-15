الإثنين 15 مارس 2021
توقيت مصر 15:39 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أمير سعودي يُحرج ضاحي خلفان برده على تغريدته الغريبة عن مكة

الكويت.. هتك عرض خادمة على يد كفيلة بطريقة بشعة

3 أمور عاجلة.. رسالة جديدة من الملك سلمان إلى أمير الكويت

صدمة لـ مرتضى منصور .. القضاء يصدر قرارًا جديدًا

شوبير يفجر مفاجأة: استبعاد مدرب الزمالك بعد إشادته بنجم الأهلي

فنانة شهيرة تطالب حكومة الكويت بحل مشكلة العنوسة بالشباب السوري

ياسمين صبري ثالث فنانة في العالم ترتدي هذه القطعة النادرة

لحظة خروج شقيقة فنانة شهيرة من السجن في أشهر قضية أخلاقية(فيديو)

أشهر «داعشية» تتخلى عن الحجاب وتظهر بشكل صادم

بيان من شرطة مكة يكشف هوية «المتحرشين الأربعة» في فيديو أثار ضجة

ADS
 

الكويت.. هتك عرض خادمة على يد كفيلة بطريقة بشعة

download
خادمة
 
الإثنين، 15-03-2021 03:22 م المصريون

أقدم كفيل خادمة هندية في الكويت، على هتك عرضها بالقوة، بعد أن اصطحبها من المنزل إلى منطقة صحراوية واعتدى عليها بوحشية.
وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، قالت الخادمة، إن ”كفيلها أخذها من منزله إلى منطقة صحراوية، ثم قام بهتك عرضها بالقوة“.
وتمكنت العاملة من الهرب من منزل كفيلها في إحدى مناطق محافظة الجهراء، إذ قامت بتقديم شكوى لمركز الشرطة، مؤكدة أن كفيلها أخذها إلى منطقة صحراوية، وهتك عرضها، ثم أعادها مجدداً إلى مسكنه.
وتم تسجيل قضية هتك عرض بالإكراه، وإحالتها إلى المباحث الجنائية، لضبط الكفيل والتحقيق معه بالشكوى.
 

إقرأ ايضا

179963

أمير سعودي يُحرج ضاحي خلفان برده على تغريدته الغريبة عن مكة

647847_o

3 أمور عاجلة.. رسالة جديدة من الملك سلمان إلى أمير الكويت

download

صدمة لـ مرتضى منصور .. القضاء يصدر قرارًا جديدًا

أخبار متعلقة

image

مصير المشاهد المتبقية لـ مشاري البلام في مسلسل رمضان القادم

Capture

خطأ طبي.. والد مشاري البلام يفجر مفاجأة صادمة عن سبب وفاته

68669951614323298

التقرير الطبي يفجر مفاجأة للجميع عن سبب وفاة مشاري البلام

download

أول تعليق بعد وفاة فنان كويتي شهير عقب حصوله على لقاح كورونا

download

تفاصيل انتحار المتهم بهتك عرض ابنته داخل المحكمة

20210128112345241

مفاجأة.. كابتن منتخب مصر تعرض لاعتداء جنسي على يد الطبيب المتحرش