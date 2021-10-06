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الكشف عن أحدث جهاز للمسح الذرى البوزيتروني بالرنين المغناطيسي في مصر والشرق الأوسط

ارشيفية
ارشيفية
Native
الأربعاء، 06-10-2021 09:09 ص متابعات- أمينة عبد العال
ينظم مركز مصر للأشعة احتفالية لإطلاق أحدث وأدق جهاز للمسح الذري البوزيتروني بالرنين المغناطيسي "PET/MRI"، وهو الجهاز الأول والوحيد من نوعه في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.
وتقام الاحتفالية غدا الخميس  وبحضور أكثر من 100 طبيب مصري وعربي وبحضور كلًا من الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة الأسبق،  و الدكتور محمد عوض تاج الدين،  مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية،  و الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس، اشرف عمر، عميد كلية الطب جامعة عين شمس إلى جانب عدد كبير من الأطباء وأساتذة الجامعات المختلفة .
ويتيح الجهاز أدق درجات التشخيص الطبي الدقيق بالرنين المغناطيسي بقدرة "3 تسلا" وهي تعطي صورة عالية الوضوح والتفاصيل، مضيفاً له التشخيص البوزيتروني، الأمر الذي يساهم في دقة التصوير والتشخيص، ومعرفة النواحي الوظيفية وخصائص الأمراض، وتحديد جميع أنواع الأورام في الجسم إذا كانت حميدة أو خبيثة وتفرقتها من الالتهابات.
والجدير بالذكر أن الجهاز الجديد سيعود  بالنفع علي المجال الطبي المصري بصفة خاصة والمجال الطبي في الشرق الأوسط بصفة عامة، حيث أن فحص الرنين المغناطيسي بالمسح البوزيتروني من الفحوصات التي أحدثت ثورة في عالم الأشعة حيث يعد من احدث و أدق الفحوصات فهو يجمع بين التصوير التشريحى و الكمي للرنين المغناطيسي و التصوير الوظيفي، الحيوي بالإصدار البوزيتروني لكامل الجسم في جلسة واحده مما يوفر الجهد و الوقت و المال إلى جانب الحصول على قيمة تشخيصيه عالية.
 

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