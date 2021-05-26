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الفنان مجدي صبحي يعلن اعتزال التمثيل

مجدى-صبحى
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Native
الأربعاء، 26-05-2021 02:30 م

أعلن الفنان مجدي صبحي، اعتزال التمثيل قبل أيام، بشكل مفاجئ دون الكشف عن الأسباب، ولكنه قرر العدول عن قرار مرة أخرى الذي جاء بعد مسيرة امتدت 40 عاما.
وكشف وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون الشعبية بالوزارة عادل عبده، عن تراجع الفنان مجدي صبحي شقيق الفنان الشهير محمد صبحي، وذلك عبر صورة جمعتهما ونشرها عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، كشف فيها عن إقناعه بتراجع الفنان المصري عن قراره.

وكتب عادل عبده، قائلا: "الحمد لله عودة الفنان القدير المتميز جدا مجدي صبحي إلى جمهوره وفنه مرة أخرى وانتظرونا قريبا في عمل فني كبير".
وعن أسباب العودة، قال الفنان مجدي صبحي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنه عدل عن القرار بفضل الله أولا ثم إقناع عادل عبده له، مبينا أنه يتمنى تقديم فن لفترة أطول وبها أعمال محترمة، لكنه وجد أن المناخ لا يلائمه فاتخذ قراره بالاعتزال، ولكن عندما وجد التراجع في عمل مسرحي محترم مع مخرج محترم تراجع وهذا ليس عيبا.
وتابع الشقيق الأصغر للفنان محمد صبحي أنه يتحضر لتقديم عرض مسرحي مع عادل عبده، عن رواية الكاتب الكبير نجيب محفوظ وهي ”زقاق المدق“، مبينا أنه لا توجد تفاصيل بشأنها حتى اللحظة أو المشاركين معه.
وكان مجدي صبحي قد قال عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك: "أصدقائي وزملائي بعد تفكير بهدوء وتركيز كثير قررت اعتزال الفن نهائيًا بعد احترافي له على مدى 40 عامًا، قدمت فيه أعمالاً محترمة سيتذكرها تاريخ الفن المحترم وكان آخرها مسرحية (سيرة حب)".

 

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