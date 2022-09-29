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«العزبي» يخرج عن صمته ويكشف حقيقة القبض عليه

elaosboa85190-1
العزبي
Native
Teads
الخميس، 29-09-2022 10:14 ص

علق الدكتور أحمد العزبي مالك سلسلة صيدليات العزبي الشهيرة، على أنباء توقيفه من قبل رجال الأمن بتهمة التهرب من تنفيذ أحكام قضائية، قائلًا إنه لم تصدر ضده أي أحكام نهائية،ة وإن المنازعات القضائية التي تعرضت لها شركاته جاءت بسبب إرتباك طبيعى لأعمالها نتيجة ما تمر به الأسواق.

وأضاف العزبي،، أن الإرتباك الذي حدث بسبب ظروف السوق، نتج عنه منازعات عادية، مشيرا إلى أنه لا توجد أى أحكام واجبة النفاذ بشأنه.

وأكد العزبي، أن هذة المنازعات القضائية جاري تصفيتها ببساطة، مشددا "أنا أول الممتثلين للقانون".
 

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