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العثور على أستاذ جامعي ميتًا في ظروف غامضة..ما علاقته بأسرار سد النهضة؟

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ارشيفية
Native
الأحد، 09-05-2021 01:05 م
لا أحد يعرف تفاصيل كثيرة عن الوفاة المريبة لأكاديمي بارز في شقته وحيدا في القاهرة، بعد أن توقع مصيرا شديد السوداوية عن مصر بسبب السدود والأطماع الإثيوبية في النيل . ماذا قال؟!
شاهد الفيديو:
 

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