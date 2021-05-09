العثور على أستاذ جامعي ميتًا في ظروف غامضة..ما علاقته بأسرار سد النهضة؟

ارشيفية

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لا أحد يعرف تفاصيل كثيرة عن الوفاة المريبة لأكاديمي بارز في شقته وحيدا في القاهرة، بعد أن توقع مصيرا شديد السوداوية عن مصر بسبب السدود والأطماع الإثيوبية في النيل . ماذا قال؟!

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