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قضايا وحوادث
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العثور على أستاذ جامعي ميتًا في ظروف غامضة..ما علاقته بأسرار سد النهضة؟
ارشيفية
Native
الأحد، 09-05-2021
01:05 م
لا أحد يعرف تفاصيل كثيرة عن الوفاة المريبة لأكاديمي بارز في شقته وحيدا في القاهرة، بعد أن توقع مصيرا شديد السوداوية عن مصر بسبب السدود والأطماع الإثيوبية في النيل . ماذا قال؟!
شاهد الفيديو:
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سد النهضة
إثيوبيا
أستاذ جامعي
وفاة غامضة
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