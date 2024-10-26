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الصورة الكاريكاتورية لرئيس وزراء إسرائيل بعد الهجوم على إيران

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السبت، 26-10-2024 02:18 م
جفرا نيوز: الصورة الكاريكاتورية لرئيس وزراء إسرائيل التي انتشرت في وسائل الإعلام العربية بعد الهجوم على إيران


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