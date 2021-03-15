"الصحة" تسجل 348 إصابة بـ" كورونا" في السعودية

الإثنين، 15-03-2021
10:21 ص
متابعات_ أمينة عبد العال
الصحة
تسجل 348 حالة جديدة بفيروس " كورونا
" في المملكة
العربية
السعودية
سجلت وزارة الصحة
في المملكة
العربية السعودية 348 حالة إصابة جديدة بفيروس
" كورونا
" المستجد .
و أشار الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة
إليأن
الإصابات توزعت علي مختلف مدن ومناطق المملكة
.
و أضاف الدكتور محمد العبد خلا المؤتمر الصحفي لفيروس " كورونا
"
أنه تم تسجيل 247 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلي 372.703 حالة إلي
جانب تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلي 6567 حالة وفاة .