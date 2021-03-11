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الدولار يهوي أمام الجنيه.. تراجع حاد في 10 بنوك

أرشيفية
أرشيفية
 
الخميس، 11-03-2021 07:16 م الطيب حسين
هوى سعر صرف الدولار أمام الجنيه حيث تراجع بشكل حاد في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الخميس.

وجاءت أسعار اليوم مقارنة بسعر العملة الخضراء فيالابنوك يوم أمس. وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد تراجع سعر الدولار 3 قروش في بنوك القاهرة، والبركة، وكريدي أجريكول، والتعمير والإسكان إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

كما انخفض السعر 5 قروش في بنكي قناة السويس، والتجاري الدولي إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع. وانخفض سعر الدولار 4 قروش في البنك العربي الأفريقي إلى 15.84 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 3 قروش في بنك الإسكندرية إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
 

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