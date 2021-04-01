الداخلية السعودية: العقاب الشرعي قتلًا لكل من تسول له نفسه فعل هذا الأمر

الخميس، 01-04-2021
07:00 م
المصريون
أصدرت وزارة الداخلية السعودية
، اليوم بيانين منفصلين، بشأن
تنفيذ حكم القتل
قصاصاً في اثنين من المتهمين أحدهما بمكة المكرمة والآخر بالرياض،
لإقدامهما على سفك الدماء، محذرة من الإقدام على هذه الجرائم التي ستقوم الحكومة
السعودية بتطبيق العقاب الشرعي بحق مرتكبيها بالقتل
قصاصًا.
وجاء في نص البيان الأول:
أقدم / محمد إسماعيل محمد سليمان – باكستاني الجنسية – على
قتل / أحمد محمد الفقي – يمني الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى لوفاته.
وبفضل الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني ، وأسفر
التحقيق معه إلى توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية
صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا , وأيد الحكم من محكمة الأستئناف
ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ماتقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور
.
وتم تنفيذ حكم القتل
قصاصًا بالجاني/ محمد إسماعيل محمد سليمان
اليوم الخميس 19 / 8 / 1442هـ، بمكة المكرمة بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم
الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله
في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه
الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.
فيما جاء البيان الثاني كالتالي:
أقدم / معجب بن حزام بن سالم العجمي – سعودي الجنسية – على
قتل/ محمد ابن معجب بن فهد العجمي – سعودي الجنسية – وسلطان بن سالم بن معجب العجمي
– سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليهما مما أدى لوفاتهما.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور،
وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية
صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف
ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني
المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل
قصاصاً بالجاني / معجب بن حزام بن سالم
العجمي – سعودي الجنسية – اليوم الخميس 19 / 8/ 1442 هـ بمدينة الرياض بمنطقة الرياض.