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الحكومة تعلن دخول مصر مرحلة الفقر المائي الحاد

مصر دخلت في فقر مائي
مصر دخلت في فقر مائي
 
الأربعاء، 28-04-2021 11:09 ص محمد فضل
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر دخلت في فقر حاد فيما يخص المياه، مشيرا إلى أن “مصر دخلت بموارد هائلة ومئات المليارات للاستفادة من كل قطرة مياه”.

وأضاف مدبولي، في المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، أمس الثلاثاء، أن “الدولة تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي، وتحلية مياه البحر، وكل ذلك لمواجهة محدودية الموارد المائية”، مؤكدا أن الدولة تتعامل بكل جبهاتها لمواجهة أزمة سد النهضة

وأردف: “مصر من أعلى الدول في استخدام المياه، ومن أعلى الدول التي تعيد استخدامها وإعادة تدويرها، ومعالجتها”، مؤكدا أن “الدولة تستخدم كل مواردها لاستغلال كل قطرة مياه”.
 

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