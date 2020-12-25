الجمعة 25 ديسمبر 2020
توقيت مصر 15:10 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تعرف علي الفوائد السحرية لـ" اليوسفي "

الصحة تكشف عن أول إصابة بفيروس " كورونا" المتحور

الأطباء يكشفون تطورات الحالة الصحية لـ" ماكرون "

شاهد.. " ترامب " يثير ضجة بسبب تناوله لطبق " كسكي " مغربي

الصحة تحذر المواطنين من هذا الأمر

وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس هيئة الانتخابات بـ كورونا

الزمالك ينهي ملف تجديد يوسف أوباما

عمرو موسى: الجامعة العربية «ما تقدرش» تمنع التطبيع مع إسرائيل

العرافة الشهيرة تكشف عن توقعات مخيفة لعام 2021

الحكومة تتعاقد على 50 مليون جرعة لقاح لمواجهة كورونا

ADS
 

الحكومة تتعاقد على 50 مليون جرعة لقاح لمواجهة كورونا

كورونا مصر
كورونا مصر
 
الجمعة، 25-12-2020 11:21 ص المصريون
قال الدكتور محمد معيط  وزير المالية إن علاج كورونا سيكون ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وأننا طلبنا 30 مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا" في حال إنتاجه وإثبات فاعليته، بخلاف 20 مليون جرعة أخرى، ليصبح إجمالي تعاقدات الحكومة حوالي 50 مليون جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا.

وأكد معيط أن الدولة لم تتأخر في شراء أي لقاح ضد كورونا، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة شراء اللقاح المناسب حتى وإن وصل المبلغ إلى 100 مليار جنيه.


كان المتحدث باسم وزارة الصحية المصرية، خالد مجاهد، قد أعلن في بيان أمس الخميس أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 7260 شخصا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 128993 حالة.
 

إقرأ ايضا

المستشار لاشين إبراهيم

وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس هيئة الانتخابات بـ كورونا

عمرو موسى

عمرو موسى: الجامعة العربية «ما تقدرش» تمنع التطبيع مع إسرائيل

خروج قطار ركاب عن القضبان فى قنا دون إصابات

خروج قطار ركاب عن القضبان فى قنا دون إصابات

أخبار متعلقة

100-165054-big-ramy-mister-olympia-2020-photos_700x400

أتوبيس مكشوف يزف بيج رامي من المطار في شوارع القاهرة

هالة-زايد-1600x1000

الصحة تكشف عن تحرك جديد بعد زيادة إصابات "كورونا"

مصريون عالقون بالكويت

إجراءات قوية من مصر بشأن مواطنيها العالقين بالكويت

2019080812040545

الرئاسة: المصالحة مع قطر متوقفة على هذا الأمر

عبدالفتاح-السيسي

الرئيس يصدر قرارات عسكرية .. ويستقبل «بن زايد»

1-1379769

سر حصول مصر على لقاح كورونا الصيني واستبعاد الأمريكي