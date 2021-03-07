"التحالف" يدمر 8 طائرات مفخخة استهدفت السعودية

الأحد، 07-03-2021
10:19 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن تحالف دعم
الشرعية في اليمن
أنه دمر 8 طائرات بدون طيار مفخخة كانت في اتجاه المملكة العربية
السعودية .
و أشار التحالف
إلي
أن هجوم الطائرات تم في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد ، لافتا إلي أن الذي
قام بإطلاقها ميليشيات الحوثي .
و قال التحالف
في
البيان الذي تداولته الصحف المحلية والعالمية أن الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمن
ي
والقبائل بمأرب يفسر وتيرة التصعيد الإرهابية من المليشيات الحوثية، لافتة إلى أن رفع
الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فسر بطريقة عدائية من المليشيات.