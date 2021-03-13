الاتحاد الأوروبي يفاجئ عائلة «مبارك»

السبت، 13-03-2021
10:10 ص
رفع الاتحاد الأوروبي
، العقوبات التي كانت مفروضة على الرئيس
المصري الراحل محمد حسني مبارك
وعائلة
ه، بعد مزاعم سرقتهم أموال الدولة.
وجاء ببيان صدر عن الاتحاد الأوروبي
:“تم اعتماد إجراءات تقييدية
في البداية في العام 2011 وتهدف بشكل خاص إلى مساعدة السلطات المصرية في استرداد الأصول
المملوكة للدولة المختلسة“.
وأوضح البيان أنه وبعد المراجعة الأخيرة للقوائم الـ 9 التي
لا تزال سارية، فقد خلص المجلس إلى أن النظام قد أدى الغرض منه.
وكان الاتحاد الأوروبي
قد فرض قرارًا بتجميد أصول على شخصيات
بارزة، بينهم: حسني مبارك
، وزوجته، وولداه، وزوجتاهما، وذلك إبان الإطاحة به في
2011 بعد 30 عامًا قضاها في السلطة.