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الاتحاد الأوروبي يفاجئ عائلة «مبارك»

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مبارك
 
السبت، 13-03-2021 10:10 ص

رفع الاتحاد الأوروبي، العقوبات التي كانت مفروضة على الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك وعائلةه، بعد مزاعم سرقتهم أموال الدولة.
وجاء ببيان صدر عن الاتحاد الأوروبي:“تم اعتماد إجراءات تقييدية في البداية في العام 2011 وتهدف بشكل خاص إلى مساعدة السلطات المصرية في استرداد الأصول المملوكة للدولة المختلسة“.
وأوضح البيان أنه وبعد المراجعة الأخيرة للقوائم الـ 9 التي لا تزال سارية، فقد خلص المجلس إلى أن النظام قد أدى الغرض منه.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض قرارًا بتجميد أصول على شخصيات بارزة، بينهم: حسني مبارك، وزوجته، وولداه، وزوجتاهما، وذلك إبان الإطاحة به في 2011 بعد 30 عامًا قضاها في السلطة.
 

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