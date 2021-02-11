الخميس 11 فبراير 2021
توقيت مصر 16:06 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الأهلي يفاجئ لاعبيه بهذا القرار قبل ساعات من لقاء بالميراس

موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي والقنوات الناقلة

تراجع كبير في سعر الدولار أمام الجنيه

عاجل.. "بايدن" يتبنى موقفًا قويًا دعمًا للسعودية

محمد بن زايد يفاجئ أنور قرقاش بما لم يتوقعه من قبل

عاجل.. السلطات السعودية تتخذ قرارًا جديدًا تجاه لجين الهذلول

مفاجأة.. نجم بايرن ميونيخ المتألق أمام الأهلي يغادر الدوحة قبل النهائي

الموت يفجع يورجن كلوب مدرب ليفربول

الأهلي يرسل خطابًا لـ"الفيفا" بشأن كهربا و"الشحات"

وزير المالية : جاهزون للانطلاق بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحي

ADS
 

الأهلي يفاجئ لاعبيه بهذا القرار قبل ساعات من لقاء بالميراس

أرشيفية
أرشيفية
 
الخميس، 11-02-2021 03:29 م الطيب حسين
فاجئت إدارة النادى الأهلى، لاعبى الفريق بقرار جديد حال الفوز على بطال البرازيل نادي بالميراس .

وقررت الإدارة صرف مكافأة المشاركة في مونديال الأندية عقب عودة الفريق من قطر، وقبل مواجهة المريخ السودانى في دور الـ 32 لدورى أبطال إفريقيا.

وجاء ذلك بهدف تشجيع اللاعبين على تحقيق الانتصارات خلال رحلة الدفاع عن اللقب الإفريقي، وحرصت الإدارة على إبلاغ اللاعبين بموعد صرف المكافآت قبل ساعات من اللقاء المرتقب أمام بالميراس البرازيلى المقررر مساء اليوم، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لتشجيع اللاعبين على تحقيق البرونزية وإنهاء المشوار بالمونديال بشكل جيد بعد نجاح الفريق في الفوز على الدحيل القطرى والخسارة من بايرين ميونخ الألمانى في نصف نهائى المونديال.
 

إقرأ ايضا

يحيى الفخراني

مصدر مقرب من يحيى الفخراني يكشف مفاجأة عن اعتزاله

الراقصة دينا

الراقصة دينا تعلن إصابتها بهذا المرض

فنان

وفاة بطل فيلم الكيت كات .. والجنازة بعد قليل

أخبار متعلقة

أرشيفية

الأهلي يرسل خطابًا لـ"الفيفا" بشأن كهربا و"الشحات"

فريق الأهلي

الطبيب يحذر بنهاية مستقبل لاعب الأهلي حال إجرائه عملية جراحية

ميدو

ميدو يصدم الجميع: الأهلي سيخسر من بالميراس إذا فعل موسيماني هذا الأمر

يعقوب السعدي

انفعال يعقوب السعدي بعد خسارة الأهلي من بايرن ميونيخ: هذا الشخص هو سبب الهزيمة

ميدو

ميدو: بيراميدز قضى على مستقبل رمضان صبحي هذا التصرف السيء

فريق الأهلي

عضو اللجنة التنفيذية لإدارة الزمالك يستفز الأهلي بمعلومة غير موثقة عن النادي