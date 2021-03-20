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«اعرفي حجمك يا..» بيان عنيف من أسرة «شادية» ضد نادية الجندي

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شادية ونادية الجندي
 
السبت، 20-03-2021 10:50 ص المصريون

شنت أسرة الفنانة الراحلة شادية، هجوما شديداً على الفنانة نادية الجندي، بعد ظهورها فى برنامج السيرة مع الإعلامية، وفاء الكيلاني.
ونشأت الأزمة بعدما أعلنت نادية الجندي في ذلك البرنامج أن الفنان الراحل عماد حمدي هو الذي صنع نجومية شادية خلال فترة زواجهما، فتمردت عليه شادية بعد النجاح وانفصلت عنه.
من جانبها قالت ناهد شاكر، ابنة شقيق الفنانة الراحلة شادية، عبر صفحتها الشخصية على “فيسبوك”، ردا على تصريحات نادية الجندي: “كنت عماله بدور على رد مناسب على العنجهيه ديه…. مش عارفه اجمع صدمتى فى وفاة الدكتور شاكر عبد الحميد، ملخبطانى والحمد لله جمهور شاديه رد أحسن منى ألف مرة.. تحية وشكر لكل المحبين ربنا يسعد قلبكم يارب، 82 سنة برضوا كتر خير الدنيا”.
وأضافت ناهدة شاكر: “تاريخ زواج شادية من عماد حمدي 21 يوليو 1953، ومجموعة من بطولات شادية قبل زواجها من عماد حمدي: ليلة العيد 1949 – في الهوا سوا 1951 – ليلة الحنة 1951 – عاصفة في الربيع 1951 – القافلة تسير 1951 – الدنيا حلوة 1951 – قطر الندى 1951 – آمال 1952 – الهوا مالوش دوا 1952 – بشرة خير 1952 – قدم الخير 1952 – بنت الشاطئ 1952 – حياتي انت 1952 – ظلمت روحي 1952 – حظك هذا الاسبوع 1953 – أنا وحبيبي 1953 – اشهدوا يا ناس 1953 – بين قلبين 1953 – كلمة الحق 1953 – لسانك حصانك 1953.. هذا بالإضافة إلى عشرات البطولات المشتركة مع العديد من النجوم في نفس الفترة ومن بينهم عماد حمدي نفسه”.

وتابعت مخاطبة نادية الجندي: “الخلاصة، عماد حمدي لم يصنع شادية.. شادية صنعت نفسها بنفسها.. والجميع يعلم لماذا تزوجت نادية الجندي من عماد حمدي وهو في عمر والدها أو جدها.. والجميع يعلم أيضا كيف انتهت تلك الزيجة.. مستواكي كان مجرد كومبارس مع شادية في فيلم ميرامار، وكومبارس مع سعاد حسني في فيلم صغيرة على الحب.. إعرفي حجمك!.. ولن نضيع وقت أكثر من ذلك للرد عليكي!”.
 

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