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إلهام شاهين: «سوق المتعة» أعظم أعمالي ومستعدة أقدم إغراء حاليًا لهذا السبب

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ارشيفية
 
الخميس، 22-04-2021 02:14 م المصريون

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها غير نادمة على أي عمل فني قدمته في مسيرتها، مؤكدة أن فيلم "سوق المتعة" من أهم وأعظم أعمالها، كما أكدت على عدم ممانعتها تقديم أدوار إغراء رغم تقدمها في العمر.
وأضافت في حوارها مع  المخرجة والمذيعة إيناس الدغيدي ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، على قناة القاهرة والناس، أنه لا مانع لديها من تقديم الأدوار الجريئة على الرغم من تقدمها في السن لأنها تعتبر أن السن ليس عائقاً أمام تقديم هذا النوع من الأدوار.
وأكدت أنها لا تخاف من تقديم أي دور، مستشهدة بفيلم "سوق المتعة" الذي يعد من أهم وأعظم أدوارها من وجهة نظرها، مضيفة إنها قدمت أدوارًا جريئة في العديد من الأعمال، ولهذا لا تمانع بتقديمها حاليًا طالما اقتنعت بالدور، مؤكدة أنها مقتنعة بكل أدوارها.
من ناحية أخرى صدمت إلهام شاهين الجمهور بإعلانها عدم رغبتها في أن تكون أماً قائلة : "لم أشعر بالاستقرار في الزواج وبالتالي فقدت الرغبة في الحصول على طفل"، وأضافت "مش عايزة أبقى أم ومش عايزة أتحمل مسؤوليات. الأمومة مسؤولية كبيرة وأنا مسؤولة عن اخواتي وهما مسؤولين عني بشكل كبير"، وتابعت :"مش عايزة أبقى أم بإرادتي، وعندما عملت عملية الإجهاض كان هناك اتفاق على الطلاق".
 

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