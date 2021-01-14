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إعلامي يطالب الرئيس بالتدخل لحل مشكلة "الحديد والصلب"

السيسي
السيسي
 
الخميس، 14-01-2021 09:13 م أحمد سالم
توجه الإعلامي مصطفى بكري برسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال "إنني أتوجه إلى الرجل الذي أثق في انحيازه للجماهير وأثق في انحيازه للصناعة الوطنية وإلى الرجل الذي تحدث مع المختصين وطالب بنهضة صناعية جديدة في مصر".


وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد: "دائما نلجأ للرئيس في الأزمات طالبا تشكيل لجنة تحقيق ولجنة تقصي حقائق حول ما جرى بمصنع الحديد والصلب بمشاركة من البرلمان والخبراء والمتخصصين".


وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار، أن ما يحدث صعب على نفوسنا وقلوبنا مؤكدا أن التاريخ سيحاسب كل من تورط في تصفية مصنع الحديد والصلب وضرب الصناعة الوطنية. 


وأشار بكري إلى أن عمال مصر الأحرص على صناعتهم مؤكدا أن تلك الصناعة ساهمت في بناء حائط الصواريخ والسد العالي وفي انتصار أكتوبر وفي إنجازات تنموية كبيرة. 


وقال بكري "سيادة الرئيس أنت ملاذنا الأخير أتقدم إليك كوني مواطنا مصريا وابن لعامل من عمال مصر وليس أمامنا من خيار إلا أن نبحث ونقدم لك الحقيقة كاملة".


 

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