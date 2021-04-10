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إثيوبيا تتحدى الجميع: «لن تمنعنا أي قوة من بناء السد»

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السبت، 10-04-2021 09:55 ص المصريون

أعلنت وكالة الأنباء الإثيوبية إطلاق حملة عالمية على تويتر لدعم سد النهضة الإثيوبي تحت شعار: “لن تمنعنا أي قوة في الأرض من بناء سدنا وملئه!”.
وقالت الوكالة الإثيوبية أن الهدف من الحملة هو السماح للعالم بفهم حقيقة أن إثيوبيا لها الحق الكامل في بناء السد من أجل تحسين حياة مواطنيها، حيث أعربت إثيوبيا عن موقفها القوي المتمثل في أنها لا تستطيع الدخول في اتفاق من شأنه أن يحرمها من حقوقها المشروعة الحالية والمستقبلية في استخدام نهر النيل.

وجاءت الحملة الإثيوبية، بعدما أعلنت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم أن “صوت مصر وصل للعالم، حيث أعد المصريون 7 فيديوهات عن أحقية مصر في مياه النيل ضد السد الإثيوبي”.



 

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