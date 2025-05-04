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أول قرار من النيابة بشأن فتاة "كوبري أكتوبر"

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الأحد، 04-05-2025 11:09 ص
 أمرت نيابة الأزبكية بإيداع فتاة ظهرت في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر خلاله باعتلاء سيارة أثناء سيرها أعلى كوبري أكتوبر، ما تسبب في تعطيل حركة المرور، المستشفي النفسي لبيان حالتها النفسية والعقلية وإعداد تقرير مفصل بها وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتحفظ علي تراخيص السيارة.
وبالفحص، تبين أن الفتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وأنها ترجلت من سيارة كانت تستقلها، واعتلت سيارة أخرى تصادف مرورها في نفس التوقيت، الأمر الذي دفع قائد السيارة للتوقف فورًا حفاظًا على سلامتها، وتم على الفور تسيير الحركة المرورية.

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