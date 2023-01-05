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أول جلسة لمحاكمة منة شلبي أمام الجنايات.. تعرف على التهم الموجهة إليها

منة_شلبي
منة شلبي
Native
Teads
الخميس، 05-01-2023 10:45 ص

 

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، جلسة محاكمة الممثلة منة شلبي، في قضية اتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

 

وأحالت النيابة العامة، "منة شلبي" إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجريت معها، حيث أسندت إليها الاتهام بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

 

وذكرت النيابة العامة، أن قائمة أدلة الثبوت تتضمن شهادة 5 شهود على الواقعة، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات كاميرات المراقبة بمحل ضبطها بمطار القاهرة الدولي، إلى جانب أسفر عنه فحص المعمل الكيماوي للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.

 

وأشارت النيابة إلى أنها كانت قد استكملت تحقيقاتها بعد ضبط منة شلبي بالاستماع لشهادة خمسة من العاملين بمطار القاهرة الدولي، والتي كان حاصلها أن فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها على نحو أسفر عن العثور على مواد مخدرة بالحقائب، فأُلقي القبض على المتهمة، وضُبط ما بحوزتها من مخدرات.

 

وأضافت النيابة أنها شاهدت بتسجيلات كاميرات المراقبة، دخول المتهمة المنطقة الجمركية والعثور على المضبوطات داخل حقائبها، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحوي جوهرين مخدرين هما الحشيش والقنب المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

 

وأخلت النيابة العامة في وقت سابق، سبيل منة شلبي بضمان مالي (كفالة) قدره 50 ألف جنيه على ذمة التحقيقات، بعد ضبطها بمطار القاهرة لدى عودتها من الخارج في غضون شهر نوفمبر الماضي، حيث عثر بحوزتها على المواد المخدرة التي أحيلت على أثرها إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات.

 

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