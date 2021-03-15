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أشهر «داعشية» تتخلى عن الحجاب وتظهر بشكل صادم

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داعشية
 
الإثنين، 15-03-2021 10:58 ص محمد فضل - متابعات

في واقعة غريبة تخلت أشهر فتاة «داعشية» انضمت للتنظيم الإرهابي عام 2015، عن حجابها وبدت بملابس «كاجوال»، وأطلقت شعرها، في تحول صادم.
وعُرفت هذه الفتاة التي تدعى  "شميمة بيغوم" ، بـ "عروس داعش"، التي تركت عائلتها في سن الـ 15، بعد أن راودتها أحلام "دولة الخلافة"، فانضمت للتنظيم الإرهابي في سوريا يوم 17 فبراير 2015, والتي عرفت إعلاميا عندما ألتقطت صور لها في مخيم داعش, وكانت أرملة حزينة، تندب وفاة طفليها، بعد فرارها من المعركة الأخيرة التي شهدت انهيار “دولة الخلافة” في سوريا ثم فجعت لاحقا بوفاة طفلها الثالث في المخيم بحسب صحيفة “التلغراف البريطانية” .
جدير بالذكر أن الفتاة تسعى لإستعادة جنسيتها البريطانية بعد أن تم سحبها منها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.



 

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