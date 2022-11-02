أزمة جديدة.. «عبور لاند» تعلن وقف إنتاجها

الأربعاء، 02-11-2022
12:49 م
قال رئيس مجلس إدارة شركة "عبور لاند
" محمد حامد، إن الشركة
توقفت عن الإنتاج لمدة 7 أيام، من الأربعاء الماضي حتى اليوم، بسبب نقص زيت
النخيل، أحد المكونات الرئيسية لإنتاج الجبن.
وأضاف حامد: "بنستهلك كميات كبيرة كل يوم، تصل إلى 170 طنا يوميا، ومع
أزمة الاعتمادات المستندية ونقص الكميات الموردة إلى الشركة، تم تخفيض العمل، حتى
توقفنا تماما".
وأوضح: "فيه كمية تقدر بـ40 طنا، ستدخل الشركة اليوم، ستساعد على
العمل لمدة يوم واحد، ولوردية واحدة فقط، بعد أن كنا نعمل 3 ورديات في اليوم، ثم
ننتظر الكميات الأخرى من التوريد، شغالين يوم بيومه".
وأكمل حامد: "كميات الألبان المنتجة في مصر لا تكفي مصانع الجبن،
وبالتالي لا بد من الاعتماد على بعض المكونات الأخرى أهمها الزيوت، ومعظمها
مستوردة بنسبة 98%".
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة عبور لاند
، أن إنتاج الشركة كبيير للغاية، وهو
ما يؤثر على حجم المعروض في السوق يوميا.