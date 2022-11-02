الأربعاء 02 نوفمبر 2022
توقيت مصر 13:06 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أزمة جديدة.. «عبور لاند» تعلن وقف إنتاجها

صبغ شعره.. شيكابالا يشتبك مع إمام عاشور واتجاه في الزمالك لعدم تجديد عقده

مواقع التواصل الاجتماعي تضج بفيديو شاكيرا.. ماذا فعلت؟

طبيبة تروي التفاصيل.. فضيحة جنسية بمؤتمر لمنظمة الصحة العالمية داخل فندق في برلين

نجاة سفير السعودية في لبنان من محاولة اغتيال مُدبرة

«مش أنا اللي اتشحن كده».. طبيب يكشف آخر تطورات حالة شيرين وما تقوله للأطباء

الكشف عن المرض الذي تسبب في وفاة الشيف أسامة السيد

تراجع واستقرار.. سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

أبرز مبارايات اليوم الأربعاء.. الموعد والقنوات الناقلة

سعودي يقتل والد زوجته ويهرب إلى الأردن وبعد 24 ساعة كانت المفاجأة

ADS
 

أزمة جديدة.. «عبور لاند» تعلن وقف إنتاجها

images
عبور لاند
Native
Teads
الأربعاء، 02-11-2022 12:49 م
قال رئيس مجلس إدارة شركة "عبور لاند" محمد حامد، إن الشركة توقفت عن الإنتاج لمدة 7 أيام، من الأربعاء الماضي حتى اليوم، بسبب نقص زيت النخيل، أحد المكونات الرئيسية لإنتاج الجبن.

وأضاف حامد: "بنستهلك كميات كبيرة كل يوم، تصل إلى 170 طنا يوميا، ومع أزمة الاعتمادات المستندية ونقص الكميات الموردة إلى الشركة، تم تخفيض العمل، حتى توقفنا تماما".

وأوضح: "فيه كمية تقدر بـ40 طنا، ستدخل الشركة اليوم، ستساعد على العمل لمدة يوم واحد، ولوردية واحدة فقط، بعد أن كنا نعمل 3 ورديات في اليوم، ثم ننتظر الكميات الأخرى من التوريد، شغالين يوم بيومه".

وأكمل حامد: "كميات الألبان المنتجة في مصر لا تكفي مصانع الجبن، وبالتالي لا بد من الاعتماد على بعض المكونات الأخرى أهمها الزيوت، ومعظمها مستوردة بنسبة 98%".

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة عبور لاند، أن إنتاج الشركة كبيير للغاية، وهو ما يؤثر على حجم المعروض في السوق يوميا.
 

إقرأ ايضا

127-121907-world-health-organization-summit-harassment_700x400

طبيبة تروي التفاصيل.. فضيحة جنسية بمؤتمر لمنظمة الصحة العالمية داخل فندق في برلين

تنزيل

«مش أنا اللي اتشحن كده».. طبيب يكشف آخر تطورات حالة شيرين وما تقوله للأطباء

Capture

الكشف عن المرض الذي تسبب في وفاة الشيف أسامة السيد